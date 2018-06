Criança morre em naufrágio de embarcação no Amazonas

O corpo de uma criança foi encontrado por mergulhadores dentro da embarcação que virou na tarde desta terça-feira, 21, no Rio Negro, em Manaus, no Amazonas. De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros, a garota tem entre 7 e 10 anos. Ainda não há informação sobre os pais da garota. Os bombeiros afirmam que continuam as buscas por outras pessoas que possam estar presas dentro da embarcação.

O barco Carolina do Norte deixava o porto de Manaus com destino a Santarém, no Pará, quando o acidente ocorreu. Cerca de 185 pessoas estavam a bordo. A embarcação naufragou próximo das 14 horas por excesso de peso. A maior parte dos passageiros foi socorrida por pessoas que estavam perto do porto.

Barco naufragou minutos após sair de Manaus, com 185 a bordo. Foto: Bruno Kelly/AmazonasPress