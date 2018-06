Criança morre em parque aquático em Cabo Frio, no Rio

SÃO PAULO - A Polícia Civil investiga a morte de um menino de 9 anos que se afogou num parque aquático em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, no último domingo. A criança ficou internada em um hospital de Araruama, também Região dos Lagos, mas morreu no fim da tarde de segunda-feira.

O parque foi interditado pela polícia. O local passará por perícia e vistoria do Corpo de Bombeiros. Nenhum representante do parque foi encontrado para comentar o caso.

Afogamento. Quatro agentes do Grupamento Especial de Praia (GEP) da Guarda Municipal do Rio resgataram na manhã de segunda-feira um casal de turistas de Campinas e uma canadense que se afogavam na Praia de Copacabana, na zona sul da cidade.

Os guardas estavam na tenda operacional, que fica em frente à Rua Santa Clara, quando perceberam, por volta de 10h30, que os banhistas estavam com dificuldade de retornar à praia. Depois do resgate, os três foram liberados.

