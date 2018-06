Criança morre em tentativa de resgate de preso no Rio

Atualizada às 19h03

RIO - Um menino de oito anos morreu e uma mulher e dois policiais militares ficaram feridos durante um tiroteio na frente do Fórum de Bangu, na zona oeste do Rio, por volta das 17 horas desta quinta-feira, 31, durante uma tentativa frustrada de resgate de dois réus.

Os criminosos chegaram em dois carros e tentaram invadir o Fórum, situado na rua Doze de Fevereiro, para resgatar Alexandre Bandeira de Melo, conhecido como Piolho, e Vanderlan Ramos da Silva, o Chocolate, acusados de integrar uma quadrilha de tráfico de drogas no Morro do 18, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio.

Os policiais reagiram, impedindo o resgate, e a troca de tiros começou dentro do Fórum e se estendeu para fora. As vítimas caminhavam nas imediações do prédio. Os bandidos fugiram.