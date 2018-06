Criança morre no Rio atingida por disparo de pistola de cravar pinos

SÃO PAULO - Um garoto de 6 anos morreu após ser atingido por um disparo de uma pistola de cravar pinos no gesso em Curicica, na zona oeste do Rio de Janeiro, na noite de sábado, 2. Segundo a Polícia Civil, o vizinho do menino, dono da pistola, foi responsável pelo disparo.

A criança chegou a ser encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Taquara, também na zona oeste, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado no 32º Distrito Policial e é investigado como acidental. A Polícia Civil informou que o vizinho do garoto ainda não prestou depoimento.