Criança testemunha assassinato dos pais Uma criança de 5 anos é a única testemunha do assassinato dos pais, em São Francisco de Itabapoana (RJ). Os corpos foram achados oito horas após o crime, na quinta-feira. Ao lado do corpo da mãe, em estado de choque, estava a filha do casal. Várias cápsulas de pistola 380, revólver 38 e espingarda calibre 12 estavam espalhadas pela casa.