Criança vítima de incêndio em Janaúba recebe alta médica em BH

BELO HORIZONTE - Teve alta nesta terça-feira, 10, em Belo Horizonte uma das crianças vítimas do incêndio na creche em Janaúba, região norte de Minas Gerais. A informação consta em boletim médico divulgado pelo Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, onde a vítima estava internada. O hospital não revela o nome dos pacientes. A criança é a primeira das vítimas do incêndio transferidas para a capital a ter alta.

Ainda segundo o boletim, outras duas crianças deixaram o centro de terapia intensiva (CTI) nessa segunda-feira, 9. O hospital recebeu os casos mais graves de vítimas do incêndio, provocado pelo vigia da creche, Damião Soares dos Santos na quinta-feira, 5. Nove crianças, uma professora e o autor do crime morreram no incêndio.

No João XXIII também seguem em estado grave dois adultos e duas crianças. Outra crianças está em estado estável. Outras duas crianças internadas no Hospital João Paulo II, na capital, também têm quadro estável.

Crime

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, duas vítimas da tragédia estão internadas em Janaúba e outras nove em hospitais de Montes Claros, cidade próxima. Segundo relato de funcionários, o vigia chegou pela manhã à creche, jogou líquido inflamável nas crianças, em si mesmo e, em seguida ateou fogo.

Investigações da Polícia Civil apontaram que o crime foi premeditado. Um dos indícios é que galões para guardar combustível foram encontrados na casa do vigia.