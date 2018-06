Crianças com idade entre 8 e 13 anos depredam creche em Botucatu Cinco crianças e adolescentes, com idade entre 8 e 13 anos, invadiram e depredaram a Creche Escola Caminho Feliz, no domingo, em Botucatu, a 226 quilômetros de São Paulo. Elas começaram a ser ouvidas ontem pela Promotoria da Infância e Juventude. A mãe de um dos meninos disse que um garoto de 12 anos liderou a invasão. Segundo ela, as crianças queriam usar a internet da escola que funciona junto com a creche. O estabelecimento, localizado no bairro Marajoara, periferia da cidade, integra a rede pública municipal de ensino. Eles arrombaram as janelas e destruíram carteiras, armários, televisores, computadores e máquinas fotográficas. Material didático foi jogado no chão. O grupo também invadiu a cozinha e espalhou os alimentos. Em seguida, eles foram à creche, depredaram o berçário e atearam fogo em brinquedos. Todos os envolvidos eram alunos ou ex-alunos do estabelecimento, que atende 163 crianças, do maternal à quarta série. Os pequenos vândalos foram identificados pela PM. A prefeitura informou que a invasão ocorreu à tarde, num horário em que não havia vigilância no local. O prejuízo será cobrado dos pais. O juizado da Vara da Infância e da Juventude decidirá se os garotos responderão pelos atos infracionais.