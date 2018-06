Crianças de Paraisópolis ganham 2 mil brinquedos do Papai Noel A neve deu lugar ao calor de quase 40 graus e o ?trenó? do estudante de administração Bassem Echtai, de 24 anos, dono de restaurante nos Jardins, teve de chegar acompanhado de um caminhão para comportar os 2 mil brinquedos e pães que foram doados na manhã de ontem a moradores da Favela de Paraisópolis, na zona sul. Em fila, milhares de crianças aguardavam os presentes, algumas protegidas com o guarda-chuva da mãe. A maioria dependia daquele caminhão para ter brinquedo no Natal. Bassem faz parte de um grupo de colegas que integra o projeto "Amigo dos Pães". Anualmente, na véspera de Natal, eles fazem caravana para entregar presentes e pães em bairros carentes da cidade. "Meu dia de Papai Noel começou as 6 da manhã. Apesar do calor, tá valendo muito a pena. É uma felicidade poder entregar os brinquedos para essas crianças", conta. A idéia do projeto é do amigo de Bassem, o consultor empresarial Risto Monevits, e surgiu a partir de uma promessa. "Quando minha esposa estava grávida, prometi que, se meu filho viesse com saúde, entregaria pães e brinquedos no Natal para os pobres. Hoje ele tem 17 anos, é saudável e a promessa se tornou um grande projeto."