Crianças encontram cadáver em matagal em Guarulhos (SP) Por volta das 21h30 de segunda-feira, durante uma partida de futebol na altura do nº 1.012 da Estrada do Cabuçu, no Jardim Cambará, em Guarulhos, na Grande São Paulo, um grupo de crianças encontrou o corpo de um homem em um matagal ao lado da estrada. Segundo policiais militares do 15º Batalhão, acionados por parentes das crianças, um dos meninos foi até o matagal, para onde a bola havia sido jogada, e lá encontrou, dentro de um saco plástico, o corpo de um homem pardo, aparentemente vítima de assassinato. Policiais civis foram até o local, e pelo estado do cadáver, acreditam que o crime tenha ocorrido há pelo menos uns 30 dias. O caso foi registrado no 01º Distrito Policial de Guarulhos pelo delegado Paulo Roberto Poli.