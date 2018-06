Crianças esperam por atendimento em abrigos Maria Neide tem 62 anos e uma vida difícil marcada pela pobreza do sertão nordestino. É uma entre tantas pessoas que sofre com a falta d?água e se acostuma com seca de um verão que castiga por oito meses do ano. Sozinha, cuida de seis netos, com idade entre 3 e 7 anos, hoje num dos 50 abrigos improvisados pela prefeitura de Teresina. "Estou desesperada, moço. Me ajuda." O pedido de socorro feito à reportagem é o da avó, que teve a casa destruída. Há uma semana foram todos levados pela Defesa Civil para o ginásio poliesportivo do bairro Dirceu. Lonas pretas suspensas por cordas amarradas à estrutura do teto do ginásio delimitam o espaço para cada uma das 22 famílias do vilarejo de Karl Fritz. A costureira, que virou mãe de seus seis netos depois de as duas filhas partirem para São Paulo, Maria Neide quer ajuda para Marcos Vinicios, de 3 anos. Enquanto todos correm e brincam, ele permanece quieto e abatido. Nasceu com problemas no coração, é miúdo e está muito magro, apesar da barriga inchada. "Ele está muito ruim, acho que está com pneumonia." No mesmo abrigo, uma outra criança de 8 meses - João Vitalo - também tem problemas cardíacos. "As enfermeiras têm visitado e tratado das diarreias e das febres das crianças. Mas nosso medo é com esses dois que precisam ser atendidos no hospital", conta Alzenir do Nascimento, de 27 anos, que, com o marido e mais 3 filhos, divide o espaço de pouco mais de 10 metros quadrados determinado pela lona.