Crianças holandesas são abandonadas pelos pais em veleiro no Rio

SÃO PAULO - Três crianças holandesas foram encontradas sozinhas dentro de um veleiro na Baía de Guanabara, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira.

Pescadores ouviram o choro de uma das crianças e acionaram o Corpo de Bombeiros, por volta das 20h. Uma equipe da corporação foi até o local e socorreu os menores. Entre as crianças está um bebê de aproximadamente 7 meses. Depois do resgate, os bombeiros levaram o trio para o Iate Clube do Rio de Janeiro, na Urca, também na zona sul, onde receberam atendimento. Todos passam bem.

Os pais das crianças foram localizados e levados para a 14ª DP (Leblon), onde foram ouvidos. Eles vão responder por abandono de incapaz. O casal foi liberado após pagar fiança de R$ 1.000.

De acordo com informações iniciais, os pais foram se encontrar com amigos em outro barco e deixaram os filhos na embarcação. A família estava viajando pelo mundo.