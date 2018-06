Crianças que se afogaram no São Francisco são localizadas

O Corpo de Bombeiros localizou nesta segunda-feira, 23, os corpos de três das cinco crianças que se afogaram no rio São Francisco, no último domingo, durante um passeio de barco na região de Januária, norte de Minas Gerais. As buscas foram suspensas no início da noite e duas vítimas permaneciam desaparecidas. As crianças tinham entre quatro e dez anos de idade. De acordo com a Polícia Militar, um casal, os quatro filhos e dois sobrinhos saíram na tarde de domingo. Como costumava fazer nos finais de semana, o pescador Valdeci Pereira levou a esposa e as seis crianças para um passeio. Quando o homem ancorou a embarcação simples em um banco de areia, as crianças entraram na água sem coletes salva-vidas e foram arrastadas pela correnteza. Ele disse que só conseguiu salvar uma filha. Uma equipe de mergulho dos Bombeiros de Montes Claros iniciou as buscas no início da manhã. Foram resgatados os corpos de Gleidson Pereira Borges, de sete anos; Claudiane Pereira Souza, de 10, e Rafael Pereira Borges, de quatro anos. Vanilson Pereira Barbosa e Eliane Pereira Souza, ambos de oito anos, permaneciam desaparecidos.