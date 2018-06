Crianças que tentaram roubar carro no Rio fogem de abrigo

Duas crianças, ambas de 11 anos de idade, detidas pela Polícia Militar suspeitas de arrombarem um carro, na zona sul do Rio, fugiram de um abrigo da Prefeitura localizado no centro da cidade, nesta terça-feira, 15.

Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), órgão ligado à Prefeitura, as crianças passaram a noite na Central de Recepção de Crianças e Adolescentes Ademar Ferreira de Oliveira e, por volta das 8 horas, pularam o muro do local e fugiram. Os dois foram detidos na noite de ontem, no Jardim Botânico. Eles quebraram a janela de um carro para tentar roubar o rádio do veículo.

A secretaria informou que não teve tempo de localizar a família das crianças para encaminhá-las aos responsáveis. Os meninos já tinham sido detidos anteriormente por cometeram outros delitos.