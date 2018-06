Crianças se perdem na Serra de Juquitiba, em SP Duas crianças estão perdidas na Serra de Juquitiba, região metropolitana de São Paulo, há mais de 24 horas. Segundo os bombeiros de Osasco e de Juquitiba, dois garotos - um de nove e outro de 13 anos -, que moram na área, acabaram entrando no matagal por volta das 9 horas de ontem e desde então não foram mais vistos. Dezessete policiais do Comando de Operações Especiais (COE), dispostos em cinco guarnições, uma delas do canil, fazem buscas no local.