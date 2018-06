Crianças também têm direito à folia nos circuitos de Salvador

SALVADOR - Apesar de clima geral ser de paquera e "pegação" nos circuitos da folia de Salvador, a criançada também tem momentos para se divertir atrás dos trios elétricos nos espaços mais concorridos da folia baiana. No sábado e no domingo, os blocos que abrem a programação, no início da tarde, são os infantis, tanto no Circuito Osmar (Campo Grande), quanto no Dodô (Barra-Ondina).

Neste sábado, a animação começou com o Bloco Happy, comandado pela banda Babado Novo e pelo animador Tio Paulinho, no Circuito Dodô. Mesmo sob o forte sol que domina o carnaval de Salvador desde o início da folia, os menores, muitos deles fantasiados, curtiram o som da vocalista da banda, Mari Antunes, que desfilou fantasiada de boneca de pano. No Circuito Osmar, quem garantiu a animação foi a cantora e dançarina Carla Perez, ex-É o Tchan, à frente do Bloco Algodão Doce.

Durante a tarde, quem vai fazer uma surpresa para as crianças, no Circuito Osmar, é a cantora Daniela Mercury. Ela vai visitar a Vila Infantil instalada em plena Praça do Campo Grande para contar histórias aos pequenos, enquanto os trios estiverem passando pelo circuito. Este ano, Daniela incorporou a personagem Rainha Má, nome de sua música de trabalho, e disse que sua maldição para o carnaval é fazer com que todos os foliões regressem no tempo, até chegar à infância, durante a festa.

Já em seu primeiro desfile, na noite desta sexta-feira, em um trio sem cordas no Circuito Dodô, Daniela protagonizou uma das cenas mais comentadas da folia, até o momento. Ao lado de dançarinos vestidos como caveiras, ela foi colocada dentro de um caixão, que chegou a ser fechado, para ser retirada pouco depois, após receber "três provas de amor". "Foi uma manifestação contra a falta de amor do povo com ele mesmo", explicou a cantora.

Outro destaque da programação deste sábado é o primeiro desfile da cantora Ivete Sangalo na folia deste ano. A estrela da axé music comanda o Bloco Cerveja & Cia, no Circuito Dodô, e promete revisitar todos os sucessos de sua carreira, além de, como de costume, apontar suas músicas favoritas do carnaval deste ano na cidade.