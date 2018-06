Crime cometido pela enfermeira Elize Matsunaga se diferencia pela vítima ter sido o marido Terminar de vez o relacionamento colocando o cônjuge numa mala, às vezes com o corpo esquartejado, não foi ideia original da enfermeira Elize Mastunaga, ré confessa da morte e do esquartejamento do marido, Marcos Kitano Matsunaga. Casos semelhantes foram revelados nas páginas do Estado, em vários períodos. Os motivos para esses crimes passionais foram diversos, herança, ciúmes, mas o desfecho foi sempre o mesmo: o autor foi descoberto. A diferença no caso da enfermeira é que pela primeira vez o homem é a vítima do crime.