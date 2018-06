Crime no Sudeste será discutido na semana que vem Os governadores do Sudeste vão se reunir na próxima semana, no Rio, levando cada um seu secretário da Segurança Pública, comandante da Polícia Militar e delegado-geral. Será a primeira reunião com a presença dos profissionais da segurança pública para tratar da integração do combate ao crime nos quatro Estados. O secretário de Segurança de São Paulo, Ronaldo Marzagão, considera a reunião importante para definir como será feita a cooperação entre os Estados. A idéia é aumentar a fiscalização nas divisas estaduais, integrar as áreas de inteligência dos Estados por meio do acesso compartilhado de bancos de dados e criar canais rápidos de comunicação entre as polícias para dar agilidade às operações interestaduais. Pretende-se ainda que, todo mês, os chefes das polícias estaduais se reúnam. Os governadores José Serra (SP), Sérgio Cabral Filho (RJ), Aécio Neves (MG) e Paulo Hartung (ES) já haviam se encontrado antes de tomarem posse para acertar os detalhes da ação integrada entre as polícias desses Estados.