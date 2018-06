Criminoso é morto durante tiroteio em Itaquaquecetuba (SP) Um criminoso foi morto, por volta das 21 horas de terça-feira, durante uma troca de tiros no interior de uma residência localizada no Parque Marengo, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Policiais foram até a casa após uma denúncia anônima sobre um suposto cativeiro que teria sido montado dentro do imóvel. No momento em que os policiais militares chegaram, foram recebidos a tiros por três homens. No revide, um dos criminosos, Nivaldo Emiliano de Souza, de 25 anos, foi ferido e acabou morrendo. Os outros dois fugiram pelos fundos da casa. Emiliano já tinha antecedentes criminais. Na casa, que não estava sendo usada como cativeiro, foram apreendidos armamentos e drogas, além de um carro e uma moto.