Criminoso é preso em tentativa de arrastão a prédio em SP Uma tentativa de arrastão em um edifício residencial de alto padrão no Jardim Paulista, região centro-sul da cidade de São Paulo, terminou com a prisão de um dos criminosos no final da noite de segunda-feira. Os outros três assaltantes conseguiram fugir. A invasão ao condomínio - de 14 andares com um apartamento por andar, localizado na a Alameda Ministro Rocha Azevedo - ocorreu após o quarteto, que estava armado, pular o muro de outro imóvel em uma rua transversal. Após render o porteiro do edifício, os assaltantes dominaram dois moradores que chegavam ao prédio. A quadrilha se dividiu e um dos criminosos subiu com um dos moradores até o imóvel do 8ºandar, para concretizar o assalto. Os outros invadiram o apartamento do 1º andar, de onde recolheram um notebook e outros objetos. Enquanto davam início ao que seria mais um arrastão em apartamentos, alguém acionou a Polícia Militar, que enviou viaturas para o local. Com a chegada dos policiais os três criminosos que estavam no 1º andar conseguiram sair e fugiram, levando os objetos roubados no 1º andar. Mas Marcelo de Mauro, de 32 anos, que estava no oitavo pavimento, não conseguiu deixar o edifício. Ninguém ficou ferido no assalto. O restante da quadrilha continuava foragido.