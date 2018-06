Criminoso morre em tiroteio e um motorista fica ferido no Rio Um criminoso morreu e um motorista do Tribunal de Justiça do Rio ficou ferido após perseguição e troca de tiros entre policiais militares e assaltantes na noite de terça-feira, 7, na Tijuca (zona norte do Rio). O confronto ocorreu minutos depois de três homens armados com pistolas e até granadas terem assaltado a academia de ginástica Physical, que fica no mesmo bairro. O motorista tinha acabado de deixar um desembargador em casa. O bando invadiu a academia e ordenou que todos os alunos, em torno de 80 pessoas, deitassem no chão, enquanto seus pertences eram recolhidos. Retiraram jóias, celulares, relógios e dinheiro. Segundo PMs, um dos ladrões foi reconhecido como um traficante de drogas do Morro do Borel, localizado na Tijuca, perto da Physical. Quando saíam da academia, os bandidos foram surpreendidos por um carro da polícia, que fazia patrulhamento de rotina. Houve troca de tiros. Os criminosos então tentaram roubar um carro do TJ do Rio que passava por ali. Como o motorista do veículo, Sérgio Carlos Cruz de Oliveira, de 42 anos, não obedeceu à ordem de parar, os assaltantes atiraram em sua direção. Atingido por um bala na perna, Oliveira foi hospitalizado e liberado na própria noite de terça-feira. Ele é motorista do desembargador aposentado Thiago Ribas Filho, presidente da Comissão Estadual Judiciária de Adoção e ex-presidente do TJ. O tribunal informou que Ribas não estava no automóvel no momento do tiroteio - tinha saltado pouco antes. Dois dos assaltantes escaparam num táxi. O terceiro, que tinha ficado ferido no tiroteio, invadiu um prédio próximo ao da academia para se abrigar. Ele morreu pouco depois - foi encontrado, já sem vida, por policiais, dentro do edifício. Sua identidade não foi divulgada. Os PMs conseguiram recuperar parte dos objetos roubados e ainda apreenderam uma pistola, modelo PT-380, que estava com o homem morto. O caso está sendo investigado pela 19ª Delegacia Policial (Tijuca).