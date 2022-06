Criminosos atacam agência da Caixa Econômica Federal em Itajubá, interior de Minas

SÃO PAULO - A agência central da Caixa Econômica Federal de Itajubá, interior de Minas Gerais, foi alvo de criminosos armados na madrugada desta quinta-feira, 23, conforme informações da prefeitura da cidade. Na ação, uma pessoa que passava pelo local foi baleada na perna e encaminhada para atendimento em hospital. A orientação é que a população se mantenha calma, permaneça em local seguro e evite circular pelas ruas.

"As polícias estão no cerco dos criminosos. Até o momento, não tivemos vítimas fatais. A prefeitura está dando todo o suporte necessário para ajudar nossas forças de segurança neste momento", disse, em nota.

Leia Também Tentativa de assalto termina em arrastão e bombas na Praça da Sé, no centro de SP

De acordo com a Polícia Militar, vários disparos de armas de fogo foram efetuados no local. Os criminosos fugiram e, por meio das câmeras de vídeo, policiais tentaram identificar as possíveis rotas de fuga. "Foram acionados o cerco e o bloqueio de todas as frações PM vizinhas", disse, em nota. Nas redes sociais, moradores publicaram vídeos mostrando o intenso tiroteio.

Cenas de guerra na cidade de Itajubá no sul de Minas Gerais. Bando atirou contra sede da PM na cidade e explodiu um caixa eletrônico. #MinasGerais #Itajubá pic.twitter.com/vmdgNx0bl8 — Rodrigo Costa (@orodrigocosta) June 23, 2022

Foi feia a coisa aqui em Itajubá, muitos tiros ,cercaram o bairro inteiro aqui...estou bem pic.twitter.com/MtI6ur2Ijt — Alexandra Mendes (@Alexandra121723) June 23, 2022