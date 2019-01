Criminosos explodem bomba em mais um viaduto em Fortaleza

SÃO PAULO - Um explosivo caseiro foi detonado na base de um viaduto na avenida Washington Soares, no bairro de Messejana, na zona sudeste de Fortaleza, no fim da noite desta quinta, 10. A explosão interditou a via. Ninguém se feriu na detonação, e nenhum suspeito do crime foi preso.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a bomba provocou uma pequena cratera no chão. A unidade não soube informar se o dano apresentaria risco à estrutura. A Polícia Militar foi acionada e efetuou o isolamento do perímetro da explosão e fechou o viaduto, que liga a Washington Soares e a rua doutor Joaquim Bento. A fábrica da Ypióca fica nas proximidades.

Nenhuma pessoa se feriu na explosão. A Polícia procura por suspeitos de envolvimento no crime.

Na quarta, 9, criminosos detonaram uma bomba no Viaduto da estação Parangaba da Linha Sul do Metrô de Fortaleza (Metrofor). Apesar da explosão, os danos foram superficiais e não afetaram o funcionamento dos trens na via.