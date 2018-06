Criminosos fazem arrastão em condomínio de luxo em São Paulo Quatro criminosos, um deles encapuzado, invadiram, por volta das 21h30 de quinta-feira cinco apartamentos do Condomínio Liverpool, edifício residencial de classe média alta, de 15 andares, localizado no Itaim Bibi, zona sul da capital paulista. Armados, os criminosos, após pularem o muro que fica nos fundos do imóvel, renderam o porteiro, que foi algemado, e o vigia. Todos as pessoas que eram rendidas foram trancadas no apartamento nº 112, no 11º andar, único que estava vazio naquele momento. Dos 30 apartamentos do prédio, que possui dois apartamentos por andar, um total de cinco foi invadido. A ação dos grupo foi rápida segundo as vítimas. Não durou mais de 30 minutos. Após tomarem dinheiro, parte em dólares, jóias e outros objetos pessoais, os criminosos fugiram em um veículo, que seria de um dos moradores do edifício. Policiais militares do 23º Batalhão foram acionados, mas ninguém havia sido detido até o início desta madrugada de Sexta-feira. Segundo o primeiro levantamento feito pela polícia, foram roubados cinco relógios num valor total de 35 mil reais e 1.300 reais em espécie. O Condomínio Liverpool não conta com sistema de câmeras de segurança, portanto não há imagens da ação da quadrilha.