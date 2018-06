Criminosos incendeiam quatro ônibus na capital do Maranhão

SÃO PAULO - Quatro ônibus e um micro-ônibus foram incendiados neste sábado, 20, em São Luís, capital do Maranhão, e na cidade vizinha de São José de Ribamar. Não há registro de feridos.

Em São Luís, os ataques aconteceram nos bairros Alto do Pinho, Santa Bárbara e na sede da empresa Viação Abreu, no Jardim São Cristóvão. Segundo a polícia, no primeiro atentado, quatro homens armados invadiram o coletivo, roubaram os passageiros e ordenaram que todos deixassem o veículo antes de atear fogo.

Segundo a imprensa local, a polícia acredita que os ataques tenham sido coordenados e que a ordem teria partido de uma facção criminosa de dentro do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, o maior do Estado, na capital.