Criminosos roubam albergue em Copacabana

RIO - Um albergue em Copacabana, na zona sul do Rio, foi invadido e roubado por quatro homens armados na madrugada deste sábado, 29. Por volta de 1h, os criminosos renderam o segurança do albergue Rio Rockers Hostel e roubaram o caixa e os hóspedes, entre eles turistas ingleses, argentinos e chilenos.

Foram levados dinheiro e objetos pessoais como computadores, celulares e câmeras. O assalto foi registrado na Delegacia Especial de Apoio ao Turista (Deat), no bairro do Leblon. Os turistas registraram a queixa ainda na madrugada. Cerca de 24 pessoas estavam hospedadas na noite do assalto. De acordo com os investigadores, as câmeras de segurança do albergue estavam em manutenção e não registraram a ação dos bandidos