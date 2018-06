Criminosos roubam caixa eletrônico de hospital No início desta madrugada, um grupo formado por pelo menos 8 bandidos invadiu o hospital municipal de Diadema, na região central do município. Armado com metralhadora, um espingarda calibre 12 e revólveres, o bando rendeu o vigia do portão da saída da garagem, na parte de trás hospital, por onde deixava o prédio um caminhão de coleta de lixo. Os criminosos foram até o subsolo, dominaram 12 funcionários do pronto-socorro, trancaram todos na sala do necrotério e, com ajuda de um pé-de-cabra e um macaco hidráulico, levaram o caixa eletrônico do Banco do Brasil. Depois de 30 minutos trancados, os funcionários do hospital conseguiram sair da sala. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Diadema.