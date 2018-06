Criminosos são presos após realizar 2 seqüestros relâmpagos Dois criminosos, um deles identificado como Jonny Maicon Paixão dos Santos, de 19 anos, outro como Rodrigo, de 17, foram presos, por volta das 23h30 de terça-feira, após realizarem, junto com outros dois cúmplices, dois seqüestros relâmpagos na zona leste da capital paulista. Jonny e Rodrigo foram levados para o 22º Distrito Policial e transferidos para a Delegacia Anti-Seqüestro (DAS), onde foi feito o boletim de ocorrência. A dupla foi detida na Avenida São Miguel, junto ao Largo do Forró, dentro de um Fiat Uno que pertencia à primeira vítima, um técnico automotivo, de 38 anos, dominado às 21h30 na porta de sua casa, em Cidade A.E.Carvalho, quando voltava com a família de um culto evangélico. O dono do Fiat foi levado, mas liberado uma hora depois na Avenida Imperador, pois os criminosos não conseguiram sacar dinheiro nos caixas eletrônicos. Na casa de um dos bandidos que ocupavam o Fiat Uno, os policiais localizaram um Monza, que pertence a um mecânico, de 36 anos, a segunda vítima do mesmo grupo. O mecânico havia sido seqüestrado em Vila Nova Curuçá também quando chegava em casa, mas desta vez eram quatro assaltantes, que utilizaram o Fiat para abordar o mecânico e depois liberá-lo. Os dois criminosos que portavam armas seguem foragidos.