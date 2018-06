Criminosos tentam assaltar dois bancos em São Paulo Bandidos tentaram assaltar duas agências bancárias na manhã desta terça-feira, 20, em diferentes regiões de São Paulo. Por volta das 8h30, uma quadrilha tentou invadir uma agência do Banco do Brasil na Avenida Marechal Tito, na zona leste de São Paulo. Três bandidos armados entraram na agência e renderam um dos vigias. Um outro assaltante ficou do lado de fora do banco. Eles fugiram levando uma quantia em dinheiro, ainda não divulgada. Já no final da manhã, por volta das 11h30, quatro assaltantes, dois deles armados, tentaram roubar uma agência bancária do HSBC, da Rua Afonso Brás, na Vila Nova Conceição, zona sul de São Paulo. Dois bandidos ficaram do lado de fora da agência, enquanto os outros dois, sem armas, entraram no banco. Os vigias desconfiaram da ação. Para forçar a entrada dos homens armados, os bandidos renderam uma funcionária. Como a porta não foi aberta, houve troca de tiros e, na saída do banco, um dos bandidos foi baleado e levado pela polícia para o Hospital São Paulo. A refém foi libertada em seguida. O helicóptero Pelicano da Polícia Civil foi acionado para sobrevoar a área à procura dos três bandidos, que teriam fugido em uma moto e em veículo.