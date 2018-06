Criolo é a principal atração de carnaval praiano em Fortaleza

Atualizado às 14h10.

FORTALEZA - O Carnaval de Rua de Fortaleza só começa no domingo, 15, com o desfile de blocos na Avenida Domingos Olímpio. Mas neste sábado, 14, tem Carnaval no Aterrinho da Praia de Iracema. Lá a maior atração será o rapper Criolo, a partir das 21 horas. A programação carnavalesca no Aterrinho começa às 16 horas com apresentações de DJs, Lorena Nunes e Coletivo Maloqueira.

Os blocos alternativos começaram a se apresentar no Mercado dos Pinhões e no bar da Mocinha às 14 horas. Por lá vão passar o 'Luxo da Aldeia' e 'Num Ispaia Senão Ienche'. Tem ainda Carnaval Infantil no Passeio Público com Alexandre e banda Só Alegria.

Festival. Quem não curte axê, marchinhas carnavalescas, nem forró, Guaramiranga, a 109 quilômetros de Fortaleza, oferece a partir deste sábado, 14, o Festival de Jazz e Blues. As atrações do festival desde ano são a cantora portuguesa Jacinta, o australiano Raphael Wressing, o norte-americano Willie Band, a africana Fanta Konatê e o carioca Daniel Jobim.

Realizado há 16 anos, o Festival de Jazz e Blues de Guaramiranga traz uma programação musical diferente para o Carnaval. Guaramiranga localizada numa região serrana com temperatura média de 15 graus é um atrativo a mais. Lá está montada a Cidade Jazz e Blues com atrações de dia e de noite. Destaque para o show de Daniel Jobim fará em homenagem ao avó Tom Jobim.