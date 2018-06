Crise é revés na estratégia de atrair ''velha classe média'' A crise que tem o ministro Antonio Palocci no epicentro deverá atrapalhar os planos do PT paulista de recuperar os eleitores perdidos após o escândalo do mensalão, em 2005, especialmente nas camadas esclarecidas da sociedade e na "velha classe média", consideradas suscetíveis ao discurso "ético e moral".