Crise em ministério derruba mais um e chega a 19 demitidos O diretor de Infraestrutura Ferroviária e diretor interino de Administração e Finanças do Dnit, Geraldo Lourenço de Souza Neto, pediu demissão ontem. Agora resta apenas um diretor do órgão no cargo, Jony Marcos do Valle Lopes, que comanda a área de Planejamento.