Crise na segurança derruba general Alegando motivos pessoais, o general Edson Sá Rocha pediu demissão do cargo de secretário de Defesa Social de Alagoas, anteontem. Os índices de criminalidade são alarmantes desde o início do governo. A crise levou o governo a decretar "situação de perigo iminente", com a greve de policiais civis.