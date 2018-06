Cristo e Bondinho terão horário especial na Jornada Mundial da Juventude

RIO - O Bondinho do Pão de Açúcar e o Cristo Redentor funcionarão simultaneamente em regime especial de venda de ingressos e de horário durante a Jornada Mundial da Juventude, na segunda quinzena de julho.

O regime, inédito na história de dois dos principais cartões postais do Rio e do Brasil, visa a facilitar o acesso dos visitantes durante o evento religioso, que terá a participação até do papa Francisco.

As vendas dos bilhetes das atrações serão feitas exclusivamente pela internet a partir desta quarta-feira, 15. Serão estipuladas faixas de horários predeterminados para o período de 17 de julho a 1º de agosto.

O Cristo funcionará até as 24h no período. Os ingressos serão vendidos por dois sites: www.ingressocomdesconto.com/rio2013 e www.ingressorapido.com.br.

O Bondinho do Pão de Açúcar funcionará em horário ampliado de acordo com a demanda diária. As vendas serão feitas no site www.ingressorapido.com.br.