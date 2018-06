Cristo Redentor concorre às novas sete maravilhas do mundo O arcebispo do Rio, dom Eusébio Scheid, recebeu nesta quarta-feira, 7, o certificado que torna o Cristo Redentor candidato oficial na eleição das novas sete maravilhas do mundo. O documento foi entregue pelo idealizador do concurso, o suíço Bernard Weber, em um evento realizado aos pés dos monumento carioca. Existem 20 outras obras na disputa, entre elas, a Torre Eiffel, a Muralha da China, Machu Picchu e a Estátua da Liberdade. Os votos podem ser registrados na internet www.new7wonders.com, e o resultado sai no dia 7 de julho.