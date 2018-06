Cristo Redentor vai passar por reforma Após ser eleito uma das sete maravilhas do mundo, o Cristo Redentor passará por reforma de R$ 1,7 milhão. O protocolo de intenções será assinado na segunda-feira pelo cardeal-arcebispo do Rio, d. Eusébio Oscar Scheid. A maior parte do investimento será na impermeabilização e no revestimento externo na cabeça da estátua.