Cristo Redentor: documento de acordo não fixa regras para encerrar disputa entre Igreja e governo

RIO - Anunciado em solenidade aos pés do Cristo Redentor diante de autoridades federais, o protocolo de intenções assinado na segunda-feira, 4, entre o Ministério do Meio Ambiente e a Arquidiocese do Rio, por ora, faz apenas justiça ao nome - e nada muito além disso. Nas três páginas que compõem o documento, anunciado na presença do presidente Jair Bolsonaro, a única determinação efetiva é que o acordo terá duração de dez anos. De resto, apenas declarações de vontade de tentar resolver problemas de uma convivência que há décadas não é nada harmoniosa.

O Santuário Cristo Redentor fica no alto do Morro do Corcovado, em meio ao Parque Nacional da Tijuca. Enquanto a área do monumento é administrada pela Arquidiocese do Rio, a floresta está sob os cuidados do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente.

Leia Também Monumentos ficam às escuras ao redor do mundo contra o aquecimento global

O uso do santuário por parte da arquidiocese está previsto em decreto presidencial assinado em abril de 1965, que cedeu gratuitamente o topo do morro à Mitra do Rio de Janeiro. Mas, como o acesso ao alto do Corcovado só pode ser feito pelo Parque da Tijuca, diversas disputas surgiram ao longo dos anos. Uma delas envolve a administração das lojinhas instaladas por lá, atualmente desocupadas por decisão judicial. Outras se referem até mesmo ao livre acesso de integrantes da igreja e turistas ao Cristo. No ano passado, até mesmo o reitor do Santuário, padre Omar Raposo, foi impedido de subir o morro para celebrar um batismo.

Na segunda-feira, antes de assinar o Protocolo de Intenções, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, afirmou que se tratava de um “acordo histórico”. “Agora a Igreja fazendo a gestão do espaço do Cristo Redentor de forma concreta e permanente, e do outro lado o ICMBio mantendo sua competência de administrar o parque”, afirmou o ministro.

Nada disso está no protocolo. O Estadão teve acesso à cópia do documento. Nele, nada consta de muito confirmado, à exceção do prazo de validade.

Em seu Capítulo Primeiro, o protocolo diz que ele “tem por objeto o desenvolvimento de ações de interesse mútuo, na área de influência do Parque Nacional da Tijuca, visando a compatibilização das atividades da Mitra com os objetivos institucionais do ICMBio”. Ao todo, são quatro aspectos a serem considerados: ordenamento do uso público, preservação ambiental, manutenção de espaços e definição de estratégias que considerem “a conexão existente entre espiritualidade e preservação da natureza”.

O segundo dos cinco capítulos trata da execução de planos de trabalho que “as partes elaborarão” e que “serão formalizados por instrumentos específicos e definidos em Plano de Trabalho devidamente aprovado por ambas”. Os verbos dessas ações estão estão sempre no futuro.

A reportagem entrou em contato com o ICMBio e questionou quais projetos ou medidas efetivas já foram tomadas a partir da assinatura do Protocolo de Intenções. Em resposta, a autarquia informou que “a partir dessa assinatura, as partes vão poder planejar e compatibilizar, harmoniosamente, experiências de qualidade para os visitantes, tanto no âmbito turístico e ecológico quanto no espiritual”. Acrescentou que o acordo “prevê ações e melhorias no ordenamento público do uso do platô do Cristo Redentor”.

Na mesma nota, o ICMBio ressaltou que “as regras de visitação do Parque Nacional da Tijuca, do Cristo Redentor e o Planejo de Manejo da Unidade de Conservação estão mantidos”. Ou seja, nada mudou desde a assinatura.

"É um protocolo, mas de grande simbolismo, de respeito a este Santuário e aos católicos de todo o Brasil", declarou o presidente durante rápido discurso na solenidade, cujas imagens foram gravadas. A Secretaria de Comunicação da Presidência foi procurada, mas repassou o pedido ao Ministério do Meio Ambiente. O MMA indicou o ICMBio para falar do assunto.