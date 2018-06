Cristovam apoiará no DF quem se comprometer com o Bolsa-Escola O candidato do PDT à Presidência da República, senador Cristovam Buarque, decidiu que apoiará o candidato ao governo do Distrito Federal que se comprometer com a volta do programa Bolsa-Escola, da visita de agentes de saúde às residências de pessoas carentes e da campanha pela paz no trânsito, que foi um sucesso e levou o motorista de Brasília a respeitar a faixa de pedestre. "Como o PDT não lançou candidato a governador, decidi apoiar quem aceitar os programas que lancei quando fui governador", disse Cristovam. Ele se reuniu nesta segunda-feira com a tucana Maria Abadia, com a petista Arlete Sampaio e Antonio Carlos, do PSOL. No domingo havia se encontrado com José Roberto Arruda, candidato do PFL. "A Arlete e o Antonio Carlos se comprometeram a adotar os programas. Os outros dois ficaram de dar uma resposta mais tarde", disse Cristovam. A aliança que o candidato do PDT vier a firmar com o concorrente ao Palácio do Buriti será informal. "Temos a opção de apoiar um deles ou de liberar nossos eleitores", disse Cristovam. O senador permanecerá na terça-feira em Brasília. Ele pretende fazer um corpo-a-corpo para pedir votos e um discurso no Senado, à tarde, quando falará de seus projetos e de sua primeira semana de campanha.