Cristovam Buarque negocia aliança com governo do DF O candidato à presidência da República pelo PDT, Cristovam Buarque, dedicará a sua segunda-feira à realização de contatos com políticos do Distrito Federal, berço político do presidenciável. Buarque, que já foi governador do DF, começará tomando café da manhã com a candidata à reeleição pelo PSDB, Maria de Lourdes Abadia, e o candidato a vice-governador, Maurício Corrêa (PMDB). A chapa já conta com o apoio do atual governador Joaquim Roriz, mas quer também o apoio de Buarque que ainda tem certa influência sobre parte do eleitorado de Brasília. Quem negociou o encontro foi o companheiro de chapa de Abadia, Maurício Corrêa, que cedeu a própria casa para o encontro entre os dois candidatos. O PDT lançou Buarque à disputa pela presidência da República, mas não lançou candidato ao governo da capital federal. Apesar de ter escolhido a governadora para a primeira conversa oficial, Cristovam Buarque ainda faz mistério sobre seu apoio na corrida pelo governo do DF. Na tarde deste domingo, ele fez campanha durante um evento esportivo em uma academia de treinamento da arte marcial Jiu Jitsu em Taguatinga, cidade satélite localizada a cerca de 35 km de Brasília, que reuniu cerca de 150 pessoas de acordo com os organizadores.