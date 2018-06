Cristovam diz que não vai ligar para pesquisas O candidato do PDT à Presidência da República, senador Cristovam Buarque, se mostrou despreocupado com o seu desempenho nas pesquisas de intenção de votos que o apontam com 1% da preferência do eleitorado em visita à redação do Diário do Grande ABC, em Santo André. Fiel defensor da educação "como a prioridade das prioridades", Cristovam voltou a bater na mesma tecla. "Não vou ligar para pesquisas, não vou mudar discurso por causa delas. Vou manter minha causa, a de que o Brasil pode dar um salto e esse salto será dado pela revolução na educação. A esquerda para mim, é isso", disse, em alusão ao crescimento de Heloísa Helena na campanha. "Poderia prometer baixar os juros por decreto, mas isso seria irresponsável. Ganharia muitos votos com isso, mas não vou mentir para o eleitor". Nesta tarde, Cristovam Buarque continua em campanha em Santo André.