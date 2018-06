Cristovam propõe dar aumento aos professores com lucro das estatais O candidato à Presidência Cristovam Buarque (PDT), esteve em uma carreata em Jequié, segunda maior cidade do sudoeste baiano, nesta sexta-feira, 11, onde voltou a defender a educação como premissa básica de sua plataforma eleitoral. Cristovam visitou a Câmara Municipal de Jequié, onde afirmou que é possível elevar os salários dos professores, desde que se busque recursos dentro dos lucros das estatais e do orçamento do governo federal. Ele fez campanha em Salvador durante a manhã, onde a animação no interior durante à tarde contrastou com o desinteresse revelado pelos correligionários na capital. Sem a presença do prefeito João Henrique (PDT), que vota em Lula, Cristovam ficou solitário.