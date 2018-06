Criticado, Hage defende auditoria e prazo de defesa O ministro-chefe da Controladoria-Geral da União (CGU), Jorge Hage, rebateu ontem críticas por não individualizar a responsabilidade por irregularidades apontadas no relatório que estimou prejuízo de pelo menos R$ 682 milhões no Ministério dos Transportes. Conforme a CGU, está em curso na Corregedoria-Geral do órgão nove processos envolvendo 31 ex-dirigentes e servidores da pasta, do Dnit e da Valec - 17 já foram indiciados e notificados para apresentar defesa.