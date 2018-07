"Cuida da sua vida, que eu cuido da minha" A curiosidade sobre a festa de aniversário em comemoração aos 52 anos de Luis Favre, namorado da prefeita Marta Suplicy (PT) e assessor de Relações Internacionais do PT - marcada para este sábado - irritou o casal, que participou de uma reunião na sede do Sindicato dos Bancários, nesta sexta-feira de manhã. Abordada pelos jornalistas, no fim do evento, a prefeita respondeu com rispidez a uma repórter: "Você cuida da sua vida, que eu cuido da minha." Favre retruca Da mesma forma, Favre mostrou-se contrariado e atacou a imprensa, retrucando. "Por que vocês não falam sobre a festa de aniversário de vocês? Ou então falem para os donos dos jornais falarem sobre a festa deles", disse. "É assunto pessoal." A recepção, na casa da prefeita, nos Jardins, zona sul de São Paulo, será para 200 convidados e ficará a cargo do Bufê Gladys Demétrio. Pratos e bocados Por um jantar de aniversário desse porte, o bufê costuma cobrar entre R$ 16 mil e R$ 22 mil. O valor oscila conforme os pratos quentes solicitados. Um risoto de camarão, por exemplo, encarece o cardápio. A Gladys Demetrio já organizou a ceia de Natal do empresário Antônio Ermírio de Moraes, em 1999, um brunch para 600 pessoas no aniversário do prefeito Celso Pitta, em 30 de setembro de 1999, na sede da Prefeitura, e os coquetéis em 1999 e 2000 de entrega do Grande Prêmio Ayrton Senna de Jornalismo. Antes, durante e depois O bufê propõe que um jantar de aniversário seja precedido de um coquetel frio e quente, servindo aos convidados vários tipos de salgados. De entrada, indicam-se dois tipos de saladas. Em seguida podem-se saborear massas, torteli ou pene, acompanhadas de carnes (filé mignon ou vitela), além de aves (pato) ou peixes (salmão ou robalo), e um risoto, com a opção de camarão. De sobremesa, dois tipos de porções e doces, como brisa portugal e torta de coco, além do bolo de aniversário. Convidados Na lista de convidados de Marta, estão vários vereadores da bancada do PT na Câmara. Entre eles, o líder do governo no Legislativo, José Mentor, e Arselino Tatto. Tatto estará acompanhado do irmão, Jilmar, secretário municipal do Abastecimento. Entre os titulares das demais pastas municipais, foi confirmada a presença dos secretários do Governo, Rui Falcão, e de Comunicação, Waldemir Garreta. A presença do presidente da Câmara, José Eduardo Martins Cardozo (PT), não é certa. Procurado, o vereador não quis falar a respeito. "É uma questão privada", resumiu. Presentes Favre deve ganhar alguns presentes de Serra Negra (SP), onde ocorre o encontro estadual do PT. Um dos convidados revelou que, como não teve tempo de procurar nada durante a semana, iria aproveitar o compromisso na cidade turística para comprar uma "lembrança" e levar amanhã à casa da prefeita. A recepção também deve reunir a direção da Central Única dos Trabalhadores (CUT). Segundo a reportagem apurou, devem estar presentes o presidente da entidade, João Felício, o secretário-geral, Carlos Alberto Grana, e o tesoureiro, João Vaccari Neto.