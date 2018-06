Cuidados Calibre os pneus Veja se todas as luzes do carro funcionam Balance o carro para checar os amortecedores Para testar os freios, veja se o carro mantém a trajetória quando o pedal é acionado. Se desviar para um dos lados, há algum defeito Uma simples troca de óleo pode evitar problemas. Se tiver a possibilidade de realizar um check-up, antecipe ao máximo a ida à oficina. Cheque a água para evitar superaquecimento do motor Pense no roteiro completo e descubra antes onde é possível parar. Não deixe para abastecer na estrada. Saia com combustível suficiente para chegar ao destino final Leve os números de telefone para uma emergência: mecânico, guincho, seguradora e do serviço de atendimento ao cliente da montadora Não esqueça os documentos: Carteira de Habilitação e o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), que vale por um ano a cada licenciamento. Para quem viaja para fora do Estado, também é preciso levar o comprovante de pagamento do IPVA Levar macaco, triângulo, estepe e chave de roda dentro do veículo. Checar se o extintor está em dia