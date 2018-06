Culto ecumênico será realizado às vítimas do voo 447 no Rio

Vítimas do Voo 447 são homenageadas em Notre-Dame

Segundo eles, foi feito um pedido para que um grupo de parentes possa viajar a Recife para acompanhar de perto os trabalhos de resgate. A localização dos destroços do avião não tirou as esperanças do grupo de que ainda se possa achar sobreviventes. "Eu estou com esperanças", disse Marinho, que tem um filho entre os passageiros. Uma comissão com 12 pessoas foi formada para representar os interesses das famílias dos passageiros.

Na França, um ato ecumênico inter-religioso foi realizado na Catedral de Notre-Dame, em Paris, nesta quarta. O ato, preparado pela companhia aérea para as famílias dos passageiros, teve a presença de líderes franceses de várias religiões, como o cardeal André Vingt-Trois, Arcebispo de Paris, o Grande Rabino Haïm Korsia, capelão Israelita do ar, Mohammed Moussaoui, presidente do Conselho Francês do Culto Muçulmano e outros. O presidente francês Nicolas Sarkozy, sua esposa, Carla Bruni, o primeiro-ministro francês, François Fillon e o ex-presidente Jacques Chirac também participam do culto.