Culto em homenagem a Tim Lopes em SP Líderes religiosos rezaram juntos e prestaram homenagem durante culto ecumênico realizado na Igreja Nossa Senhora da Consolação, no centro de São Paulo, nesta terça-feira. O arcebispo emérito da cidade, cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, o rabino Henry Sobel, a monja budista Coen San e o bispo primaz da Igreja Anglicana, Don Gluaber, pediram paz e justiça. Cerca de 150 pessoas participaram da celebração, iniciada às 19 horas. O jornalista Chico Pinheiro, da Rede Globo, que também participou do culto, lembrou o caso do adolescente Washington Inácio, de 18 anos, que teria sido espancado pela polícia nesta segunda-feira. ?Washington não sumiu nas mãos de bandidos, como Tim Lopes, mas nas mãos da polícia do governo de São Paulo?, disse o jornalista.