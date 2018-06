Cultura Artística pode alugar Cine Ipiranga A Sociedade de Cultura Artística planeja alugar o Cine Ipiranga, no centro, para receber concertos. Sem local próprio após o incêndio do Teatro Cultura Artística, em agosto, a entidade transferiu as apresentações de 2009 para a Sala São Paulo, mas pode realizar espetáculos em outras casas. Como o Cine Ipiranga está fechado, será necessário reformá-lo. A entidade preferiu não se manifestar sobre o assunto.