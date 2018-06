Cultura indiana no Parque da Aclimação O Festival Indiano é uma boa chance para quem quer conhecer um pouco mais sobre essa cultura milenar. Gastronomia típica, aulas de yoga, astrologia védica, medicina ayur-védica, teatro e outras atividades fazem parte do evento. No Parque da Aclimação (Rua Muniz de Souza, 1.119), a partir do meio-dia. Telefone: 2229-0763. Grátis.