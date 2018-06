Cumbica: pista fechada por 3 meses

A pista principal do Aeroporto Internacional de Guarulhos ficará interditada para pousos e decolagens por mais de três meses, a partir da próxima segunda-feira. Nesse período, de 20 de agosto a 30 de novembro, serão feitas obras de recuperação, que começarão pela parte central, tornando inviáveis as operações na pista. Até ontem, porém, as principais empresas aéreas nacionais não previam alterações em horários ou transferências de vôos. O presidente da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), Sérgio Gaudenzi, admitiu ontem que haverá transtornos, mas que é preciso começar pelo centro para evitar que a pista feche no fim do ano, quando começa o período de chuvas e também aumenta a demanda por vôos em razão das férias. A pista tem 3.700 metros de comprimento e será reformada em três etapas. "Estamos cientes de que vai ser um transtorno, mas não há alternativa porque a pista precisa ser recuperada", disse Gaudenzi. O cronograma de obras, que poderá ser ajustado com "adiamentos de 24 a 48 horas", segundo Gaudenzi, será dividido em três partes. Da próxima segunda-feira ao dia 10 de outubro, estarão em obras 1.400 metros de pista localizados na parte central. De 11 de outubro a 30 de novembro, será reformado outro trecho de 1.300 metros, que se estende até uma das cabeceiras da pista. A partir de 1º de dezembro, a pista será reaberta com 2.700 metros recuperados, mas as obras serão interrompidas por causa das férias e das chuvas. A terceira etapa está prevista para ir de abril a junho de 2008, com as obras nos mil metros finais, sem interdição da pista. O custo total é de R$ 13 milhões. Segundo o presidente da estatal, os 450 movimentos de pousos e decolagens diários realizados na pista principal - ou 54 movimentos por hora - serão absorvidos pela pista secundária, de 3 mil metros, que já foi reformada. De acordo com cálculos da Infraero, será possível fazer até 33 movimentos de pousos e decolagens por hora, que, se bem distribuídos ao longo das 24 horas de funcionamento de Guarulhos, somam 792 operações diárias. "O que ainda estamos discutindo é se vamos transferir vôos cargueiros para Viracopos (em Campinas). Aí teremos mais espaço no pátio", afirmou o superintendente da Regional Sudeste da Infraero, Edgard Brandão Júnior. Gaudenzi afirmou que ainda não sabe se será necessário desviar vôos para outros aeroportos - mas, se for preciso, a opção será Viracopos, em Campinas. Em nota divulgada ontem à tarde, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que Guarulhos tem capacidade e infra-estrutura para realizar todos os pousos e decolagens com apenas uma pista, desde que haja readequação de horário. Contudo, deixou a critério das empresas a decisão de transferir vôos para outros aeroportos. BRA, Gol, Varig e TAM garantiram ontem que não haverá mudanças em horários de vôos que partem de Guarulhos. De qualquer forma, as empresas orientam os passageiros que tiverem dúvidas a ligar para seus teleatendimentos ou consultar seus sites. Para o gerente jurídico do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), Marcos Diegues, como ainda não há o problema, o passageiro deve seguir os mesmos procedimentos recomendados desde o início da crise, como guardar comprovantes de despesas. "Se as empresas não avisaram, vale o que está na passagem", explicou. A Fundação Procon-SP vai monitorar a situação na segunda-feira, mas só deve enviar uma equipe a Guarulhos se realmente houver transtornos. O ministro da Defesa, Nelson Jobim, não acredita que haverá tumultos. "Haveria, sim, se tivéssemos de interditar a pista num momento de pico. Não só de pico, mas de chuva", disse ontem, após almoçar com o comandante da Marinha, almirante-de-esquadra Julio de Moura Neto.