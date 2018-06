Cúpula da PM do Rio se reúne para debater novas instruções de abordagem

SÃO PAULO - O comandante-geral da Polícia Militar do Rio, coronel Mário Sérgio de Brito Duarte realiza na tarde desta quinta-feira, 22, uma reunião, a portas fechadas, com todos os comandantes dos 41 batalhões e nove oficiais das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). O encontro acontece desde as 14 horas na sede do quartel general, no Centro do Rio.

Segundo a PM, o objetivo da reunião é debater novas instruções de abordagem aos comandantes e oficiais. O encontro foi marcado após os dois últimos episódios ocorridos envolvendo policiais militares, como a morte de Wesley Andrade, de 11 anos, que foi atingido por uma bala perdida numa sala de aula, e a liberação do motorista que confessou ter atropelado Rafael Mascarenhas no Túnel Acústico.