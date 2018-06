Cúpula do PCC pagava R$ 2 mil por celular Líderes do Primeiro Comando da Capital pagavam R$ 2 mil por celular recebido dentro da Penitenciária 2 de Presidente Venceslau (SP). Na unidade, que serve para isolamento de chefes do crime, cumpre pena Marcos Camacho, o Marcola, chefe do PCC. A descoberta foi possível com a prisão do agente penitenciário Márcio Mota Ferreira, de 29 anos, detido domingo com nove celulares, baterias e carregadores quando entrava no presídio para fazer plantão.